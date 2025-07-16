زراعة شمال سيناء تتابع المرور على محال المبيدات والأسمدة في العريش

تابعت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في شمال سيناء، المرور على عدد من محال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية والأسمدة في منطقة المساعيد بمدينة العريش.

وأكد الدكتور تامر محمد مدير مديرية الزراعة، أن المتابعات تمت للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والتأكيد على ضرورة استخدام مبيدات مسجلة رسميا من قبل لجنة مبيدات الآفات، والبعد عن أية مبيدات مجهولة المصدر، والتوعية بخطورة هذه المبيدات على الزراعات والصحة العامة والبيئة.

وشدد مدير مديرية الزراعة، على ضرورة استكمال وإنهاء إجراءات الترخيص للمحال غير المرخصة حتى لا تتعرض للمسألة القانونية بالمخالفة لقانون الزراعة وقانون البيئة المنظم لهذا الشأن.