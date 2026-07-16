ضبط سماعة مخبأة داخل عبوة بسكويت خلال امتحانات الثانوية العامة في الأقصر

تمكن الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، من ضبط وسائل غش إلكترونية، بينها سماعة دقيقة أخفاها أحد الطلاب داخل عبوة بسكويت مغلقة، وذلك خلال متابعته أعمال تفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، بمدرستي الشهيد سيد زكريا بإدارة البياضية، والأقصر الثانوية بنات.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن أعمال التفتيش تأتي لإحكام الرقابة على اللجان ومنع دخول أي أجهزة أو وسائل إلكترونية محظورة قد تُستخدم في الغش، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب والالتزام بضوابط الامتحانات.

وأشار "جارح"، إلى أنه جرى تحرير محاضر إثبات حالة للوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المخالفين، وفقًا للوائح المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.