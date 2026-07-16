محافظ بني سويف: سرعة إنجاز كوبري الميمون أولوية لتخفيف الزحام على الطريق الزراعي

تفقد، اليوم الخميس، اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع كوبري الميمون على الطريق الزراعي بمدخل قرية الميمون بمركز الواسطى؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال، موجها بتكثيف وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من المشروع، الذي وصلت إجمالي نسبة تنفيذه إلى 71%.

ووفقا لبيان صحفي، جاء ذلك ضمن جولته الميدانية بعدد من مشروعات قطاع الطرق والكباري بمركز الواسطى، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

واستمع المحافظ إلى عرض موجز من مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري عن الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتضمن إنشاء كوبري في اتجاه القاهرة - بني سويف بطول 860 مترا، وعرض 18 مترا للاتجاهين، إلى جانب مدخل ومخرج بطول 500 متر، وطريق خدمي سطحي موازٍ بطول 900 متر.

واطلع المحافظ على سير الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والأساسات والأعمدة، فيما تتواصل أعمال الجزء العلوي، مع تنفيذ أعمال الردم وطبقة الأساس والرصف والإنارة، لتصل إجمالي نسبة تنفيذ المشروع إلى 71%.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل، مع المتابعة المستمرة وإعداد تقارير دورية بمعدلات التنفيذ، والتنسيق الدائم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتوفير جميع المتطلبات اللازمة للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، لما يمثله من أهمية في القضاء على التكدس المروري والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان مدخل قرية الميمون، التي تُعد من أكبر قرى المحافظة من حيث المساحة والتعداد السكاني، وتحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواسطى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد تصور لتنظيم الحركة المرورية أسفل الكوبري بمحيط مدخل قرية الميمون، مع دراسة إعادة تنظيم موقع السوق على جانبي الكوبري، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الزحام، خاصة خلال أوقات الذروة.

كما ناقش المحافظ مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الإجراءات والتنسيقات اللازمة لاستئناف العمل بمشروع كوبري مزلقان الواسطى - الفيوم، الذي يستهدف القضاء على التقاطع السطحي مع خط السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي، إلى جانب متابعة آخر مستجدات أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الواسطى العلوي على النيل، التي تشمل إصلاح طبقة الرصف وصيانة الفواصل المعدنية.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب أحمد إبراهيم الجنيدي، عضو مجلس النواب، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس محمد عمار، مدير إدارة الكباري، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس محمد عشري، مدير المشروع، وشيرين حسين، مسئول المكتب الفني بالمحافظة، وأشرف مليجي، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومهندسو المكتب الفني، ونواب رئيس المركز، ورئيس قرية الميمون.