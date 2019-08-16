رئيس إندونيسيا يقترح رسميا نقل العاصمة إلى جزيرة بورنيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، رسميا على البرلمان نقل العاصمة من "جاكرتا" المكتظة بالبشر إلى منطقة "كليمنتان" الواقعة بجزيرة "بورنيو".

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن ويدودو طرح مقترحه خلال إلقائه خطاب الاتحاد أمام البرلمان، قبل يوم من الاحتفال بمرور الذكرى الـ74 على استقلال البلاد.

وقال الرئيس الإندونيسي "إن العاصمة ليست فقط رمزا يدل على هوية الدولة، لكنها تمثل أيضا تطورها.. لذا هذا الطلب يهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والعدالة".

ومن المقرر أن يؤدي ويدودو القسم لفترة رئاسة ثانية في أكتوبر المقبل بعدما فاز بالانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.