نداء شرارة تتألق بأولى حفلاتها في القاهرة بحفل كامل العدد في الساقية



تألقت المطربة الأردنية نداء شرارة، بطلة برنامج أكتشاف المواهب «ذا فويس»، مساء أمس، خلال حفلها الأول بمصر، على مسرح الحكمة بساقية الصاوي في منطقة الزمالك، والذي رفع لافتة كامل العدد.

وحرص العديد من الفنانين على الحضور لدعم وتهنأت «شرارة» على الحفل، من بينهم ياسمين نيازي، و أدهم سليمان، و سارة نخلة، ورنا سماحة، و الإعلامي خليل جمال، و الشاعر احمد حسن راؤول و الموزع محمد عاطف الحلو، و الملحن سامر أبو طالب، وغيرهم.

بدأ الحفل بتقديم الإعلامي خليل جمال للمطربة نداء شرارة، التي أعربت عن سعادتها بالحضور الكبير الذي ملأ القاعة، كما وجهت الشكر إلى أصدقائها من الفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل.

وقدمت «شرارة» بالحفل العديد من الأغاني المميزة التي يفضلها الجمهور منها «حبيتك بالتلاتة»، و«سهرانة أنا»، و«يا ظالم»، و«بتخون»، و«بعدو عطرك»، و«درجات»، و«كلام في كلام»، كما قامت بغناء «فات الميعاد» لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم، وأنا في الغرام للمطربة شيرين، وعلقت قبل غنائها قائلة: «هغنلكوا أغنية أنا بحبها جدًا وبحب اللي صحبتها».

وصعدت الفنانة رنا سماحة على خشبة المسرح بدعوة من صديقتها «شرارة»، ليغنيان سويًا «في غيابك» لـ«سماحة» من مسلسل «أفراح أبليس 2»، وهي كلمات تامر حسين وألحان طارق بخش وتوزيع عادل حقي، كما حرصت على تهنأت الشاعر أحمد حسن راؤول، مؤلف أغنيتها «حبيتك بالتلاتة»، بعيد ميلاده الذي كان قبل أيام.

وغنت «شرارة» بالحفل ميدلي ضم أغاني «كل حاجة بينا» لتامر حسني من فيلم «أهواك»، و«مشاعر» لشيرين عبد الوهاب من مسلسل «حكاية حياة»، و«ضميري بيأنبني» لآمال ماهر، و«قولوله سماح» من الألبوم الأخير لتامر عاشور، كما قدمت أغاني متنوعة للعديد من النجوم منها «نخبي ليه» لوائل جسار، و«قلب واحد» لمدحت صالح، و«يهون الليل» لصابر الرباعي، و«يا مسهرني» لـ«كوكب الشرق»أم كلثوم، و«عمري معاك» لأنغام، و«حياة الروح» و«معقول» لفضل شاكر، و«معاك قلبي» لـ«الهضبة» عمرو دياب.