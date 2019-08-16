البعثة الأممية في ليبيا تستنكر الهجمات على مطارات غرب ليبيا

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس، ما وصفته بالهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة.

وأشارت البعثة في بيان نقلته بوابة"أفريقيا الإخبارية" مساء اليوم إلى أن هذه الهجمات تعرض حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.

وشدّدت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور، مؤكدة مرة أخرى على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون، ليست أهدافاً عسكرية،مذكرة أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب.

وكان مطار معيتيقة تعرّض أول أمس، إلى قصف تسبب في مقتل أحد العاملين في المطار وإصابة آخر بجروح كما تسبب في أضرار مادية، أسفرت عن إغلاق المطار لعدة ساعات اليوم. وقد أدى ذلك إلى تعطيل حاد في عمليات المطار وترك مئات الركاب عالقين.

وخلال الليل، كانت هناك غارة جوية أعلن عنها"الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، وهو منشأة مدنية، مما تسبب في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطار" بحسب بوابة أفريقيا .

ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين كما ويستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.

وعلى نفس الصعيد، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان "أن القوات المسلحة العربية الليبية أجبرت قوات الوفاق على التراجع في منطقة الكسارات جنوب طرابلس" وفق ما أوردته بوابة أفريقيا الاخبارية.

وأوضح المركز أن "القوات المسلحة كبدت قوات الوفاق بقيادة أسامة الجويلي خسائر كبيرة"، وأوضح المركز الإعلامي أن "شخصية قيادية من قوات الوفاق وصلت إلى مستشفى الزاوية تحت حراسة مشددة بعد إصابتها في المواجهات ضد القوات المسلحة".

من جانب آخر، أعلنت "الغرفة عن مقتل 5 إرهابيين من شورى بنغازي في مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة ومساندة شباب المدينة اليوم الخميس في مدينة مرزق" وفق البوابة.