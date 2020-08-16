صاحب واقعة عربة «التين الشوكي»: هذا طلبي من المستشار مرتضى منصور

عبر عزت الزاهي، بائع التين الشوكي، صاحب فيديو الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة معه، عن محبته الشديدة لنادي الزمالك.

وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتوظيفه كعامل نظافة في النادي.

وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب عربة «تين شوكي» بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.