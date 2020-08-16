السعودية توقع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع الأردن بطول 164 كم

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن بطول تقريبي يبلغ 164 كيلومترا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن اليوم، إن المشروع يمثل جزء من خطط الربط الكهربائي للمملكة ويأتي ضمن خطط رؤية 2030 ببرامجها التنفيذية التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية للمملكة.

وأضاف أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، موضحا أن هناك فرصا واعدة للمشروع من أجل دعم موثوقية الشبكات الكهربائية بين البلدين وتحقيق وفرات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

وذكر أنه في إطار هذه الدراسة تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي بين البلدين باعتماد الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.

وأكد الأمير عبد العزيز، أن لدى المملكة خططا طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة عند اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية.