اتحاد المحامين العرب: لا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني

أكد اتحاد المحامين العرب عل مواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ولجميع الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، معربا عن رفضه الكامل لكافة مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وشدد الاتحاد فى بيان له اليوم، على الحق الكامل للشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى حق اللاجئين والمهجّرين في العودة إلى أراضيهم.

ودعا اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة وجود تحرك جاد وفعال من أجل خلق حالة عربية معبّرة عن وجدان وضمير الشعوب العربية الرافضة لأي مظهر من مظاهر التطبيع مع القوة القائمة بالاحتلال، والمؤمنة بأن فلسطين كانت وستبقى من النهر إلى البحر، ليعرب عن أن جموع المحامين العرب من كافة الأقطار العربية منضمون للإرادة الشعبية في كافة البلدان العربية، وداعمون كلّ الدعم للقضية الفلسطينية، وثابتون على مواقفهم الشجاعة في مؤازرة الحق الفلسطيني، وللملحمة الرائعة التي ضربها في الصمود والجلد والكفاح من أجل قضيته العادلة.