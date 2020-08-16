لوكاشينكو ينفي وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات الرئاسية ببلاروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن "بيلاروس ستهلك كدولة إذا وافقت على إعادة إجراء انتخابات".



وقال لوكاشينكو، أمام تجمع حاشد في مينسك، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "قيادة الناتو تطالبنا بإجراء انتخابات جديدة، وإذا اتبعنا نهجهم، فسوف نهلك كدولة".



وأضاف لوكاشينكو، أنه يعتبر أن الانتخابات الرئاسية قد جرت وتمت بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك تزوير في الانتخابات عندما تزيد النتائج على 80%".



وتمر بيلاروسيا حاليا بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما ترفضه المعارضة.