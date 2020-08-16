برلماني: تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة للرئيس السيسي

قال النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب ، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يأتي ضمن خطة الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل بشكل عام، فضلا عن توجه الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر من عمال ومهندسين وفئات أخرى.

وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أن ما تم انجازه خلال السنوات الماضية أكبر دليل على جدية الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين في آن واحد، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد طفرة نوعية في كافة المجالات لا يمكن إنكارها.

وأشار إلي أن الاهتمام بتطوير وتهيئة قطاع النقل يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاع النقل هو قاطرة التنمية في وجود وسائل نقل حديثة ومتعددة يسهل بيئة الاستثمار في مصر.