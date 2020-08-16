متحدث التعليم العالي يوضح الفرق بين الحد الأدنى للقبول والحد الأدنى للتقديم بالكليات

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أعلنت بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عن بدء تقديم المرحلة الأولى للتنسيق الجامعي يوم 22 أغسطس وتنتهي يوم 26 أغسطس، لافتًا إلى وجود فرق ما بين الحد الأدنى للتقديم والحد الأدنى للقبول.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الحد الأدنى للتقديم يسمح للطالب الذي حصل على 400 درجة فأكثر بشعبة علمي علوم أن يقدم ويكتب رغباته على موقع التنسيق.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول في الكلية يختلف باختلاف رغبات الطلاب، قائلًا إن المجلس الأعلى للجامعات تابع في اجتماعه المنعقد اليوم استراتيجية العام الدراسي الجديد الذي يجمع بين الحضور الشخصي في الكليات والتعليم عن بعد.

ولفت إلى توجيه رسالة شكر وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الاجتماع، لدعمه لمنظومة التعليم العالي، قائلًا إن السيسي أصدر قرارًا ببدء الدراسة في أربع جامعات أهلية دولية، وعلى أكبر مشروع رقمي إلكتروني لتحويل الجامعات والمستشفيات الحكومية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعه الدوري بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس.