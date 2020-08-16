لقى شاب يدعى حسن عبد الله أحمد، 33 عامًا، محل إقامته منطقة حدائق القبة، بمحافظة القاهرة، مساء اليوم السبت، مصرعه غرقًا، أثناء محاولته إنقاذ نجلته البالغة من العمر 3 أعوام، من الغرق لدى استحمامهم، بمياه شاطئ النخيل في منطقة العجمي، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى خاص، بوفاة شخص عقب وصوله للمستشفى مباشرة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، وأقوال شهود العيان، فإن الشاب الغريق، كان يحاول إنقاذ نجلته، من الغرق، لكن التيار جرفه وفارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان المستخرج لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يذكر أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا، أمس الجمعة، بينهم جثتان مجهولتان لـ"شاب وفتاة"، في 3 شواطئ بالعجمي والساحل الشمالي، غربي الإسكندرية، ولا يزال البحث جاريًا عن أحدهم في مياه البحر.