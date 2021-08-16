 وول ستريت جورنال: 3 قتلى في إطلاق نار بمطار كابول - بوابة الشروق
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وول ستريت جورنال: 3 قتلى في إطلاق نار بمطار كابول

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:37 ص

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار وقع صباح اليوم الاثنين في مطار كابول الدولي، حيث يتدفق آلاف الأفغان ممن يخشون على حياتهم بعد سيطرة طالبان على البلاد، أملا منهم في إيجاد مكان على أي رحلة إجلاء.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان القول إنهم رأوا جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض أمام مبنى الركاب. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية.

ولم يتضح على الفور سبب سقوط القتلى.

ويتولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتسيير جسر جوي ضخم لنقل الدبلوماسيين والرعايا الأجانب بعد انهيار الحكومة الأفغانية يوم أمس. وتتم رحلات الإجلاء من الجانب العسكري المنفصل من المطار.


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