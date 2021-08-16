نتائج الانتخابات الأولية في زامبيا تشير إلى قرب تولي رئيس جديد السلطة

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يبدو أن زامبيا الواقعة بالجزء الجنوبي من أفريقيا تتجه لأن يتولى السلطة بها رئيس جديد بعد عملية تصويت شابها توتر على المنصب الأعلى ومقاعد الجمعية الوطنية "البرلمان".

ومع إعلان نتائج 128 دائرة انتخابية بعد اقتراع الخميس الماضي، يتصدر زعيم الحزب المتحد للتنمية الوطنية هاكايندي هيشيليما السباق، مع نزول أنصار الحزب إلى الشوارع احتفالا بانتصارهم.

وتأتي الانتخابات في وقت صعب لتلك الدولة الغنية بالنحاس، والتي تكافح حاليا أزمة اقتصادية حادة، إضافة إلى توترات سياسية وقيود صارمة لاحتواء جائحة كورونا.

وشارك في الانتخابات 16 مرشحا على منصب الرئيس، لكن السباق اعتبر على نطاق واسع أنه سباق متقارب بين هاكايندي والرئيس الحالي إدجار لونجو من الجبهة الوطنية.

ويبلغ الفارق بين هاكايندي وإدجار لونجو، 860 ألفا و166 صوتا ، حيث يتصدر الأول بشكل مريح بعدد أصوات يبلغ مليونين و324 ألفا و324 صوتا مقابل الأخير الذي حصل على مليون و464 ألفا و681 صوتا.

ولم يتبق سوى إعلان نتائج 28 دائرة انتخابية، ليتم الإعلان عن الفائز بالانتخابات.