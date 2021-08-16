 العثور على جثة طفلة غرقت في ترعة بالضبعية غرب الأقصر - بوابة الشروق
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العثور على جثة طفلة غرقت في ترعة بالضبعية غرب الأقصر

أرشيفية
أرشيفية
محمد راشد
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:22 ص

عثر أهالي قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، على جثة طفلة طافية فوق مياه إحدى ترع القرية، وذلك بعد بحث عنها دام طوال الليلة الماضية.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بعثور أهالي قرية الضبعية، على جثة "أميرة رفاعي" ١١ سنة من نجع الواصلية بالقرية، طافية على مياه إحدى الترع، فتم انتشالها على الفور وإبلاغ الشرطة، ثم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت.

وكانت أسرة الغريقة تبحث عنها طوال الليلة الماضية بعد أن تغيبت عن المنزل في المساء، وظنت الأسرة أنها تائهة بإحدى شوارع القرية.

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