 محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لكوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد بتكلفة 257 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لكوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد بتكلفة 257 مليون جنيه

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:35 ص

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج بدء التشغيل التجريبي لكوبري "البلينا" العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا قبل افتتاحه بصفة نهائية، بإجمالي تكلفه بلغت 257 مليون جنيه.

وقال المحافظ – خلال تفقده الكوبري اليوم الأحد يرافقه لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا – إن الكوبري يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول 1834 مترا وعرض 22 مترا، ويتضمن 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 متر لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية وعدد 6 فتحات معدنية، مؤكدا أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه تفقد – خلال جولته – أعمال إنشاء كوبري "الكسرة" أعلى ترعة نجع حمادي الغربية والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99%، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، منوها بأن الكوبري يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.

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