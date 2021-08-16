محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لكوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد بتكلفة 257 مليون جنيه

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج بدء التشغيل التجريبي لكوبري "البلينا" العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا قبل افتتاحه بصفة نهائية، بإجمالي تكلفه بلغت 257 مليون جنيه.

وقال المحافظ – خلال تفقده الكوبري اليوم الأحد يرافقه لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا – إن الكوبري يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول 1834 مترا وعرض 22 مترا، ويتضمن 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 متر لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية وعدد 6 فتحات معدنية، مؤكدا أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تفقد – خلال جولته – أعمال إنشاء كوبري "الكسرة" أعلى ترعة نجع حمادي الغربية والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99%، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، منوها بأن الكوبري يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.