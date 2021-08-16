صادر الجيش اللبناني، اليوم الإثنين خلال مداهمته لمستودعات في منطقة رياق بمحافظة البقاع 400 طن من مادة المازوت وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين، وذلك خلال مواصلته لحملات مداهمة المستودعات التي تقوم بتخزين الوقود بالمخالفة للقانون لاحتكاره أو الاتجار فيه بشكل غير شرعي.

كما صادر الجيش اللبناني 200 ألف لتر من مادة المازوت خلال مداهمات في منطقة رأس المتن بمحافظة جببل لبنان.

وفي السياق ذاته، قام الجيش بتوزيع 4 آلاف لتر من احتياط الجيش من المحروقات على 240 صيادا في منطقة العبدة استنادا إلى قوائم تم إعدادها بأسماء المستحقين.