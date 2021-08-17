جالطة سراي يحقق الفوز في مباراته الأولى بالدوري التركي وطرابزون يضرب بقوة

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بدأ فريق جالطة سراي مشواره في الموسم الجديد من الدوري التركي الممتاز بالفوز على مضيفه جيرسونسبور 2 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى.

كما افتتح طرابزون سبور مشواره بفوز مثير 5/ 1 على مضيفه يني ملطية سبور.

وفي مباراة أخرى بالجولة الأولى فاز قونيا سبور على مضيفه سيفاس سبور 1 /صفر.

وعلى استاد جيرسون أتاتورك تقدم مباي دياني بهدف لجالطة سراي في الدقيقة 31 ثم أضاف الكسندرو سيكالداو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45 تزامنت مع طرد هوسماتين توت لاعب جيرسونسبور.

كما أكمل جالطة سراي المباراة بعشرة لاعبين لطرد ماركوس تكسييرا في الدقيقة 63.

وحسم طرابزون الفوز في الشوط الأول بتسجيله أربعة أهداف حملت توقيع انستاسيوس باكاسيتاس وأنطوني نواكايمي وكواسي جيرفينيو ومارك هامسيك في الدقائق الثالثة و11 و29 و42.

وفي الشوط الثاني تكفل دجانيني تافاريس بتسجيل الهدف الخامس لطرابزون من ضربة جزاء في الدقيقة 66 فيما وقع آدم بويوك الهدف الوحيد ليني ملطية سبور في الدقيقة 32.