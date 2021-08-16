قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، إنه تم اليوم بمديرية الزراعة بالنوبارية عقد اجتماع مع المراقبات الزراعية التابعة للمديرية، وذلك لتدريب المهندسين الزراعيين على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت الخاص بكل جمعية، وذلك لتسهيل صرف الأسمدة في الموسم الشتوي عن طريق الكارت الذكي (كارت الفلاح).

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أنه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأ اليوم وعلى مستوى الجمهورية تدريب جميع المهندسين الزراعيين على أحدث التطورات في منظومة الكارت الذكي وعلى أيدي خبراء في مجال المعلومات.

وقال يوسف إن فريقا من المهندسين والخبراء يقوم بالتدريب النظري والعملي لمستخدمي منظومة كارت الفلاح على مستوى مديريات الزراعة على أحدث الإصدارات وأحدث التقنيات الموجودة في منظومة كارت الفلاح.

جدير بالذكر أنه بعد إطلاق وزير الزراعة مؤخرا لمنظومة الكارت الذكي في محافظتي الإسكندرية والسويس ومنطقة النوبارية، تكون وزارة الزراعة قد انتهت تماما من إطلاق المنظومة في كل محافظات الجمهورية.