جدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التأكيد على اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل وعقد المؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء، كما أعلنت الوزارة سابقا.



وأضاف شوقي، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب».









ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا الثلاثاء، نتيجة امتحانات لثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.



ويعقد الوزير مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.