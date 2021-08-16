أمريكا تكمل إجلاء موظفي سفارتها في كابول

أكملت الولايات المتحدة إجلاء موظفيها من سفارتها في كابول، وفقا لما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن جميع أفراد السفارة في مطار كابول، حيث يقوم الجيش الأمريكي بتأمينهم.

ومن المقرر أن يستقل معظم الأفراد طائرات من هذا المكان، وفقا لبيانات سابقة. ومن غير الواضح أي أفراد سيبقون في كابول وكم عددهم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أنها تتولى السيطرة على الحركة الجوية في مطار كابول وبمساعدة معاونين أفغان. وقال المتحدث جون كيربي أن الطيران التجاري مستمر ولكن هناك توقفات وتأخيرات.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إنزال العلم الأمريكي من على مجمع السفارة في وقت سابق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي أنه مع تخفيض عدد أفراد السفارة للحد الأدنى فإنه لن يتم إجلاء الموظفين بالكامل- ولكن طرأ تغيير بعد أن دخل مسلحو طالبان كابول يوم الأحد.