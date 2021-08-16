الهند تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و417 وفاة

سجلت الهند 32 ألفا و937 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و225 ألفا و513 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 417 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفا و642 شخصا.

وأفادت بأن 35 ألفا و909 حالات تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و411 ألفا و924 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 381 ألفا و947 حالة.