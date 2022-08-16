طفلة بريطانية تحقق حلمها بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة العائلات الأوكرانية

وخرجت، بمساعدة من والدها مارك بيكر، الذي يعمل في مجال الطيران، بفكرة إنشاء مؤسسة خيرية تُدعى "هاندز أكروس ذي سكاي".

وقد تمكنا من جمع "حمولة طائرة" من ألعاب الأطفال والمستلزمات الأخرى التي تم التبرع بها لإرسالها جواً إلى اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا.

وقال بيكر، وهو المدير التنفيذي لشركة "يو كيه أفييشن غروب ليمتد": "كنا نشاهد الأخبار ورأينا أطفالاً يخرجون من مبنى تعرض للقصف وأول ما خطر على بال ماديسون كان: ماذا يمكننا أن نفعل؟"

وقال بيكر: "بعد ذلك بثلاثة إلى أربعة أشهر، وبجهد رائع من ماديسون، تمكنا من إرسال أول طائرة من لوتون إلى صوفيا".