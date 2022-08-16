تجرد أب من انسانيته بعد أن قتل ابنه الطفل بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغاً بقتل أب لنجله وتقطيع جثته ومحاولة حرقها بمنطقة منطى في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث، وبالفحص تبين قيام المتهم "يسري.ف.ا" بقتل نجله "احمد" 11 عاما، وأنه وضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن، قطعها ووضعها داخل شيكارة محاولا إحراق الجثة بجوار الدائرى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.