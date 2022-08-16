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أعلنت شركة التعدين الأسترالية "بي.إتش.بي" اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو الماضي إلى 9ر30 مليار دولار أمريكي مقابل 3ر11 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 6ر610 سنت أمريكي مقابل 5ر223 سنت أمريكي خلال الفترة نفسها.

وتضمنت نتائج العام المالي الماضي مكاسب استثنائية بقيمة 1ر7 مليارات دولار في حين كانت نتائج العام قبل الماضي تضمنت خسائر استثنائية بقيمة 8ر5 مليار دولار.

جاءت المكاسب الاستثنائية خلال العام الماضي نتيجة صافي مكاسب اندماج قطاع النفط في الشركة مع شركة وودسايد للنفط مقابل 2ر8 مليار دولار.

وقالت الشركة الأسترالية إنها تعتزم صرف توزيعات نقدية بمعدل 75ر1 دولار للسهم الواحد وبإجمالي يبلغ 9ر8 مليار دولار.