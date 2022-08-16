بحيرة جاردا الإيطالية في أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا بسبب الجفاف

أدى الجفاف إلى وصول بحيرة جاردا الواقعة في شمال إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا.

وقال جانلوكا جينبرو مدير "جاردا أونيكو"، الشركة المروجة لهذه البحيرة: "نحن الآن أعلى بثلاثين سنتيمترا من المستوى الهيدروجرافي المرجعي، بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يتراوح بين 80 و100 سنتيمتر خلال الفترة نفسها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "يجب أن يبقى الوضع تحت السيطرة لكن في الوقت الحالي لا مشكلة من ناحية استخدام البحيرة لأنشطة مثل المراكب الشراعية"، مؤكداً أن القطاع السياحي متعاف تماما في هذه المنطقة.

وأوضح أن الجفاف أرغم بعض وسائل النقل بين ضفاف البحيرة على التحول من الزلاقات المائية إلى القوارب الشراعية.

وتابع: "لقد فقدنا إلى حد ما إمكانية توفير المياه للزراعة عبر نهر مينشو".

وفي مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، أعلنت الحكومة الإيطالية حال الطوارئ مطلع يوليو في عدة مناطق بوسط البلاد وشمالها.

مساحة بحيرة جاردا تقارب 367 كيلومترًا مربعًا والانخفاض الحالي في مستوى المياه فيها هو الأدنى منذ 2007، عندما انخفض وفقًا للهيئة الإيطالية المسؤولة عن مراقبة البحيرات، إلى 9,9 سنتيمترات فوق المستوى المرجعي.

تسبب الجفاف الذي أصاب جزءا كبيرا من أوروبا بحرائق عدة بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة.

ومنذ الأول من يناير دمرت الحرائق 662,776 هكتارًا من الغابات في الاتحاد الأوروبي وفقًا للبيانات المحدثة، الأحد، من النظام الأوروبي حول معلومات حرائق الغابات الذي يجري إحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي.