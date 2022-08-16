ميرور: صلاح يتبرع بمبلغ ضخم لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزي، عن تبرع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي ضخم للمساعدة في إعادة بناء كنيسة أبو سيفين في الجيزة.

واشتعل الحريق في مبنى كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بالجيزة، أدى إلى مقتل ما يقارب 41 شخصا غير المصابين.

وأوضحت صحيفة ميرور نقلا عن «أون تايم سبورتس» أن صلاح تبرع بمبلغ 156 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 3 مليون جنيه مصري لإعادة ترميم الكنيسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح ليس غريبا على التبرعات حيث قدم أكثر من مناسبة في مصر سواء بقريته نجريج أو في بعض الأزمات مثل حريق معهد الأورام في 2019.

ورغم انشغال صلاح بفريقه ليفربول والذي تعادل في الجولة الأولى مع فولهام وفي الجولة الثانية مع كريستال بالاس، إلا أنه لم ينس واجبه الوطني تجاه الأزمات التي تمر بها البلاد.