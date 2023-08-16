 هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

أنقرة - قنا
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 9:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 9:45 م

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الهزة وقعت في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا في المباني والممتلكات بالبلدين.

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