فرج عامر: تفاوضنا مع الزمالك لتحصيل مستحقات شبانة بعد فشلنا في صرف الشيك

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن هناك صفقات جديدة سوف يتم التعاقد معها، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع عامر في تصريحات تليفزيونية: "نبحث عن الصفقات التي تفيد الفريق، ونحاول تلبية طلبات أحمد سامي المدير الفني".

وأضاف: "جونيور أجايي لاعب الفريق سوف يستمر مع الفريق في الموسم الجديد ولن يغادر، وهدفنا هو عودة الفريق لسابق عهده والعودة إلى المشاركات الإفريقية".

واستطرد: "خاطبنا الزمالك أكثر من مرة لتحصيل مستحقات محمود شبانة العائد من الإعارة، وحاولنا الحصول على المستحقات بنظام الكاش وكان لدينا تمسك بهذا الأمر، ولكن بعد تدخل بعض الوسطاء قبلنا أن يكون تحصيل الأموال بنظام الشيك".

واختتم: "حاولنا صرف الشيك أكثر من مرة، ولكن لم يتم النجاح في ذلك، ولم أقدم أي شكاوى ضد الزمالك ونحاول حل الأمر بشكل ودي".