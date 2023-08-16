إصابة شخصين في انفجار شمال شرق أفغانستان

هز انفجار أمس الثلاثاء مدينة "طالقان"، عاصمة ولاية "تخار"، شمال شرق أفغانستان مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.



وأكد مسئولو أمن بالولاية وقوع الحادث. ووقع الانفجار داخل المنطقة الأمنية الثالثة للمدينة، وفقا لما ذكره بيان رسمي صادر عن مسئولي الأمن، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وتردد أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، كانت مخبأة داخل مركبة.



وتشير نتائج التحقيق إلى أن سبب الانفجار نزاع شخصي، غير أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.



جاء الحادث في أعقاب انفجار آخر، وقع في ولاية "خوست"، قبل يومين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.