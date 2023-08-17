محمد إمام بعد تعاونه مع شقيقه في فيلم بطولته: مخرج كبير

شارك الفنان محمد إمام فيديو من كواليس تصوير المشهد الأخير من فيلمه الجديد "أبو نسب"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر فيه شقيقه ومخرج فيلمه رامي إمام وسط فريق العم،ل وهو يتحدث متغلبا على دموعه، أنه فخور بالتعاون مع شقيقه، حيث سبق وتعاون معه منذ بدايته الفنية، لكنه اليوم وجد شقيقه أكثر نضجا واحترافا واحتراما لقيمة ما يقدمه، وهو ما دفع بمحمد إمام بتقبيل يده واحتضانه، وسط تهليل المحيطين، والدعاء لهما بطول العمر.

وعلق محمد إمام على الفيديو: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم، ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي".

وتابع: "حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه".

واختتم: "استمتعت بكل لحظه معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي، أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

يذكر أن فيلم" أبو نسب" تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.