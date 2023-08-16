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أرسنال يعلن إصابة نجمه بالرباط الصليبي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 6:10 م

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن إصابة لاعبه الهولندي يوريان تيمبر، والتي تعرض لها في مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في افتتاحية الدوري الانجليزي.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله إصابة تيمبر في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأوضح النادي اللندني أن تيمبر سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ليبتعد عن الفريق لفترة من الوقت.

واختتم البيان:" سيتم الآن تركيز الدعم والخبرة من فريقنا الطبي والجميع في النادي على برنامج إعادة التأهيل الخاص بـ يوريان، لضمان تعافيه جيدًا والعودة إلى اللعب في أقرب وقت ممكن". 

وكان تيمبر قد انتقل إلى الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 40 مليون يورو، قادمًا من أياكس الهولندي.


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