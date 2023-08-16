موسكو تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كالوجا الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة كالوجا فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 0500 (فجرا)، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوجا"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات في الوقت المناسب ودمرتها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلجورود وكالوجا وكورسك.