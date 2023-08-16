 موسكو تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كالوجا الروسية - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أغسطس 2023 9:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

موسكو تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كالوجا الروسية


نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 8:23 ص

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة كالوجا فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 0500 (فجرا)، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوجا"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات في الوقت المناسب ودمرتها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلجورود وكالوجا وكورسك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك