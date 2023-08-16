كوريا الجنوبية تمدد العمل بخفض الضرائب على استهلاك الوقود

أعلن وزير مالية كوريا الجنوبية تشو كيونج هو، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تمدد العمل بخفض الضرائب على استهلاك الوقود حتى أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود البلاد لمواجهة التضخم وتخفيف العبء المالي على المواطنين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير المالية قال خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة سيجونج إن الحكومة تطبق تخفيضا بنسبة 25% على استهلاك الجازولين، وبنسبة 37% على الديزل، ومن المقرر أن ينتهى العمل به في نهاية هذا الشهر.

وأضاف "من خلال التمديد، نسعى لتخفيف عبء ارتفاع أسعار النفط العالمية على المواطنين".

وأوضح "بالنسبة للفترة ما بعد أكتوبر المقبل، نعتزم التوصل لإجراء إضافي من خلال مراجعة الوضع فى ذلك الحين".

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بارتفاعها بنسبة 2.7% خلال يونيو الماضي.