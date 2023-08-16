إزالة 15 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك لردع المخالفين.

وأسفرت الحملات، عن إزالة 15 حالة تعدِ بنطاق 5 مراكز على مساحة 1367 مترا، عبارة عن إزالة 4 حالات تعدِ بمساحة 550 مترا، عبارة عن مباني مخالفة وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بالدلنجات، و5 حالات تعدِ بمساحة 412 مترا، عبارة عن مباني أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت، وشدات خشبية بإيتاي البارود، و4 حالات تعدِ بمساحة 300 متر، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

أيضا تم إزالة حالة تعدِ بمساحة 80 مترا، عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بالمحمودية، وحالة تعدِ في المهد عبارة أسوار بالطوب الأبيض بدون ترخيص بمساحة 25 مترا طولي بحوش عيسى.

وتؤكد المحافظة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لرصد أعمال البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.