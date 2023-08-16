رومانيا تدين الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية

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أدانت الحكومة الرومانية، الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على ضفاف نهر الدانوب بالقرب من الحدود الرومانية.

وكتبت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، عبر منصة "إكس" تويتر سابقا: "أدين بشدة الهجمات الروسية المستمرة على الأبرياء والبنية التحتية المدنية، ويشمل ذلك صوامع الحبوب في الموانئ".

وأضافت: "تستمر روسيا من خلال هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في تعريض الأمن الغذائي وسلامة الملاحة في البحر الأسود للخطر".

وكان ميناءان أوكرانيان بالقرب من الحدود الرومانية قد تعرضا لهجمات بطائرات روسية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما ألحق الضرر بصوامع الحبوب.