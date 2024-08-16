ضبط سيدة تدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تدير كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة سيدة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى، "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير"، ومجموعة من الطلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وكذا جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.