نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إعادة طفل لأهليته، في لفتة إنسانية بعدما ضل الطريق بعيدا عن والدته أثناء تواجدهما في الشارع.

وتلقى قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، بلاغا من مواطن بالعثور على (طفل) بدائرة القسم ضل الطريق من أهليته.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته. وتم التوصل لوالدة الطفل وأفادت بأنها حال شرائها بعض المأكولات من أحد المطاعم تركت نجلها أمام محل مجاور لبيع لعب الأطفال وعقب خروجها فوجئت بعدم تواجده وبالبحث عنه ولم تتقدم ببلاغ في ذات الشأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.