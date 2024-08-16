رفض طلبات شراء أدوات دين حكومية بسب الفائدة المرتفعة والاكتفاء بـ30%

باع البنك المركزي، يوم الخميس، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة تمثل 30% فقط من السيولة المستهدف جمعها والتي تبلغ 30 مليار جنيه، في حين تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 70.5 مليار جنيه، ولكن تم رفضها.

قام المركزي المصري ببيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر "182 يوماً" بقيمة 10.25 مليار جنيه في عطاء يوم الخميس، بمتوسط سعر عائد بلغ 28.26% مقارنةً بـ27.92% في عطاء الخميس السابق.

يأتي ذلك في ظل استمرار ضغط المستثمرين للمطالبة بسعر عائد مرتفع وصل إلى 34%.

تقارب سعر العائد المرتفع على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر مع الأذون ذات أجل 3 أشهر لأول مرة منذ 5 أشهر، وذلك منذ الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر "182 يوماً" في عطاء الخميس الماضي إلى 27.92% مقابل 27.21% في العطاء السابق، ليقترب من 28% لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 5 أشهر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

اكتفى البنك المركزي بقبول 4.15 مليار جنيه فقط، بما يعادل 14% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 30 مليار جنيه، بسبب ارتفاع طلبات أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 35%.

وتلقى البنك المركزي 28 عرضًا بقيمة 729.8 مليون يورو في عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأوروبية يوم الاثنين الماضي.

تم قبول 21 عرضًا من تلك العروض بقيمة 609.8 مليون يورو بفائدة تراوحت بين 3.74% و3.75%.

كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 28 عرضًا بقيمة 729.8 مليون يورو في عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأوروبية، في طرح بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، حيث تستحق قيمته في 12 أغسطس 2025.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 15 أغسطس 2023 بقيمة 626.4 مليون يورو.

ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر "182 يوماً" في عطاء الخميس الماضي إلى 27.92% مقابل 27.21% في العطاء السابق، ليقترب من 28% لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 5 أشهر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.

ويطرح المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في أغسطس 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، ومثلها لأجل 364 يوماً بقيمة 110 مليارات جنيه.

كما من المقرر طرح عطاءي سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه، ومثلها "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.