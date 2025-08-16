سياحة ومصايف الإسكندرية تطلق صافرة البداية لأول دوري القهاوي للطاولة والدومينو

في أجواء مفعمة بالحماس وروح التحدي، انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "دوري القهاوي" للألعاب الترفيهية "الطاولة والدومينو"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبالتنظيم المشترك بين محافظة الإسكندرية والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأقيمت المباراة الافتتاحية في "كافيه البارون" وسط حضور جماهيري كبير من رواد المقاهي ومحبي الألعاب الشعبية، للبدء منافسات تستمر حتى 5 سبتمبر 2025 وتشمل جميع أحياء الإسكندرية.

وتهدف البطولة إلى إحياء الأجواء الشعبية وروح المنافسة بين أهالي المدينة، وتشجيع جميع الأعمار على المشاركة في أنشطة تجمع بين المتعة والتراث، و كذلك دعم الرياضات الشعبية التي تمثل جزءًا من الهوية المصرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، أن المنافسة مفتوحة للرجال والسيدات من جميع الأعمار، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 250 ألف جنيه موزعة بالتساوي بين اللعبتين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، بينما ينال أصحاب المراكز من الرابع حتى العاشر 5 آلاف جنيه لكل متسابق.

وقال العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في تصريحات لـ«الشروق»، إنّ إطلاق النسخة الأولى من دوري القهاوي للطاولة و الدومينو بالإسكندرية يعد نقلة نوعية في دعم الرياضات الشعبية التي تمثل جزءًا أصيلًا من تراثنا المصري.

وأضاف أن هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة تؤكد حرص الدولة على التواجد في قلب المجتمع.