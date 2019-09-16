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أعداد جريدة الشروق
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مفوضة حقوق الإنسان الروسية: تواصل عملية تبادل المحتجزين بين موسكو وكييف

تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا
تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 6:49 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 6:49 م

قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان "تاتيانا موسكالكوفا"، إن عملية الإفراج المتبادل عن محتجزين روس وأوكرانيين متواصلة.

وأضافت "موسكالكوفا" -في تصريح صحفي اليوم الاثنين-: "أن قضية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا هي قضية سياسية وتندرج ضمن اختصاص وزارة الخارجية الروسية".

وتابعت قائلة: "ليست مهمتي تشكيل قائمة بهؤلاء المحتجزين الذين يتعين تبادلهم، ولكن يمكنني التنفيذ في الوقت الذي يوجد فيه اتفاق بين وزارتي الخارجية الروسية والأوكرانية"، مشيرة إلى أنها على علم بأن العمل جار في هذا الشأن.. منوهة بأنه بهذا الصدد يتعين التوجه إلى وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان الروسية وممثل حقوق الإنسان المعتمد للبرلمان الأوكراني يعملان معًا في المجال الإنساني من حيث تقديم المساعدات الطبية، والتحقق من ظروف احتجاز المواطنين الروس في أوكرانيا.
وكانت روسيا وأوكرانيا قد نفذتا مؤخرًا صفقة لتبادل الأسرى والسجناء، أُطلق خلالها سراح 35 مواطنًا مدانًا ومحتجزًا.


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