هازارد: شعرت بالارتباط الوثيق بين ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا

اعترف اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه شعر شخصيا بالارتباط الوثيق بين بطولة دوري أبطال أوروبا والنادي الملكي، أكثر المتوجين بهذه المسابقة الكبيرة.

وقال هازارد في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الانترنت "يويفا دوت كوم": "تشعر بهذا الارتباط (بين ريال مدريد ودوري الأبطال) منذ وصولك، تشعر بهذا عندما تعرف أنه النادي الأكثر فوزا (باللقب)، ورغم أنه عامي الأول، عندما تتكلم مع الجماهير دائما ما يعربون عن أملهم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا أعتقد أن هناك الكثير من التوقعات بالنسبة لهذه المسابقة، ولهذا فقد فاز بها (ريال مدريد) أكثر من أي ناد أخر".

وأوضح هازارد أنه اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد لكي يفوز بدوري أبطال أوروبا الذي كان حلما بالنسبة له عندما كان بين صفوف تشيلسي الذي لم يتوقع أن يبقى معه طوال سبع سنوات، على حد قوله.

وتابع قائلا: "ولكن في النهاية كل شيء أصبح على ما يرام، سنحت لي فرصة الفوز بشيء في كل عام، ولهذا أعتقد أنني مكثت هناك الكثير من الوقت".

وأشار النجم البلجيكي إلى أن ريال مدريد كان ناديه المفضل دائما لأن خطواته الأولى في عالم كرة القدم كانت في فرنسا، الذي يتمتع فيها النادي الإسباني بشهرة كبيرة، حيث كان يضم بين صفوفه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصبح مدربه فيما بعد.

وأصبح هازارد الآن يلعب تحت قيادة زيدان، وعن هذا تحدث النجم البلجيكي قائلا: "أشعر كأنني طفل ولكن ليس فقط بسبب (زيدان) ولكن أيضا بسبب اللاعبين الأخرين، أنا أتعلم في كل يوم وأتعرف عليهم ، من الرائع أن تعمل مع مدرب يشعرك بأنه كان لاعبا عندما تتحدث معه".

وتابع: "أريد أن أتعلم منه وحسب وأعرف أن كل الأمور ستكون على ما يرام ".