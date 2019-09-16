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العراق: تدمير 4 أوكار لـ«داعش» في محافظة الأنبار

القوات الأمنية العراقية
القوات الأمنية العراقية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 7:48 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 7:48 م

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، من تدمير 4 أوكار تابعة لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقال القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية نفذت حملة أمنية استباقية استهدفت منطقة صحراء وادي القذف غربي الانبار، ما أسفر عن تدمير 4 أوكار لـ"داعش"، لافتا إلى استمرار الحملة الأمنية في البحث عن خلايا "داعش" وفق الخطة المرسومة لها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، في وقت سابق اليوم، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد.


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