الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة في مضيق هرمز بزعم تهريب مواد نفطية

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أعلن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني ضبط سفينة في مضيق هرمز بزعم تهريب مواد نفطية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي عظمائي، أنه "تم ضبط سفينة تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب قبالة محافظة هرمزكان جنوب إيران".

وأوضح أن السفينة أبحرت من ميناء "لنكة" على الخليج، وكانت متجهة للإمارات، وتم اعتراضها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة طنب الكبرى.

وأضاف أن تم توقيف طاقم السفينة، المكون من 11 شخصًا، وإحالتهم للجهة القضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران قوارب في المنطقة بزعم تهريب وقود.