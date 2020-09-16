أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يوليو الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليعود إلى مستوياته قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت يوروستات أن صادرات منطقة العملة الأوروبية الموحدة زادت خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 5ر6 في المئة شهريا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل زيادة بنسبة 2ر4 في المئة.



وارتفع الفائض التجاري خلال يوليو الماضي إلى 3ر20 مليار يورو مقابل 16 مليار يورو خلال يونيو الماضي.



كما أظهرت البيانات أن إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد التي طبقتها الدول الأعضاء ظلت تؤثر على التجارة الخارجية.



في الوقت نفسه سجلت الصادرات تراجعا سنويا خلال يوليو الماضي بنسبة 4ر10 في المئة في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر14 في المئة سنويا.