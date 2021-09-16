بحث سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية سبل تعزيز التعاون الطبي وصناعة الدواء.

وأشاد السفير بدور هيئة الدواء المصرية في تأمين احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والدواء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بسبب الوباء العالمي.

وقال هونج إن قطاع الصحة هو أحد الجوانب المهمة لتعاون البلدين، والذي يمكن تعزيزه بشكل أكبر؛ خاصة مع تحديد مصر كشريك استراتيجي لكوريا ودولة ذات أولوية في التعاون الإنمائي خلال السنوات الخمس القادمة، وفق بيان لسفارة كوريا اليوم الخميس.

وأعرب عن اهتمام الشركات الكورية العاملة في مجال الصناعة الطبية بدخول السوق المصرية، بالنظر إلى خطة مصر لتكون مركزًا إقليميًا للإمدادات الطبية والدواء للمنطقة.

كما أكد السفير على أهمية التعاون مع هيئة الدواء المصرية لتسهيل دخول الشركات الكورية إلى السوق المصري، الأمر الذي يساعد في نقل المعرفة والتقنيات الكورية المتقدمة في المجال الطبي إلى مصر.

وأشار إلى الندوة المزمع عقدها في 27 سبتمبر للتعريف بإمكانيات السوق الطبي والدوائي المصري للشركات الكورية بمشاركة نحو 50 شركة كورية. ووجه السفير هونج الدعوة إلى رئيس هيئة الدواء المصرية لعرض اللوائح والسياسات الطبية في مصر، وهو ما سيساهم في تعزيز فهم أفضل للشركات الكورية عن القطاع الطبي والدواء فى مصر.

من جانبه، شكر رئيس هيئة الدواء السفير الكوري على جهوده في تعزيز التعاون الطبي الثنائي، مؤكداً دور الهيئة في تسهيل دخول الشركات الكورية وتواجدها في السوق المصري من خلال المشاريع المشتركة وتوطين الصناعات الاستراتيجية. وأعرب عن حرصه على استمرار التعاون الوثيق مع السفارة لتعزيز التعاون الطبي والصحي بين البلدين.