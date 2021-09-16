مجلس الشيوخ الإيطالي: نحرص على تعزيز التعاون البرلماني مع الكويت

أشادت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي اليزابيتا كازيلالتي، اليوم الخميس، بالعلاقات المتميزة مع الكويت، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتعميق الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، البيان الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي، والذي أشادت فيه رئيسة المجلس بالتوافق والانسجام بين سياسة إيطاليا والكويت ومواقفهما إزاء القضايا والتحديات المشتركة على أساس قيم الحوار والتعددية والتعاون، مؤكدة مساندة بلادها الدائم لدور الكويت المهم في ترسيخ الاستقرار والسلم.

وأعربت كازيلالتي، عن تقديرها للتجربة الديمقراطية والبرلمانية الكويتية، فيما أبدت تطلعها لزيارة مجلس الأمة الكويتي وترحيبها بزيارة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، إلى إيطاليا.

من جانبه، أشار السفير الشيخ عزام الصباح بدور البرلمان بمجلسيه المهم والمحوري في الحياة السياسية في إيطاليا، مذكرًا بموقف البرلمان الإيطالي الحاسم والثابت في مساندة الكويت.