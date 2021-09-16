رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار

قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، إنه تجرى حاليا استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار، متضمنة أعمال تسليك وتطهير الشنايش ومطابق الصرف الصحى بالتنسيق الكامل مع الأحياء، والدفع بسيارتين كسح بكل حى ويتولى مسؤوليتها عاملان لكل سيارة، مشيرا إلى أن منطقة برج العرب شهدت أمس الأربعاء أمطار ا خفيفة.



وأضاف، لـ"الشروق"، أنه تم الدفع بـ4 سيارات طوارئ و4 بدالات؛ لسحب المياه بمنطقة برج العرب وبدالة سحب المياه بكل حى من الجمرك للمنتزه؛ استعدادا للتعامل مع الأمطار المحتملة، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار 24 ساعة ومتواصلة مع الغرف الفرعية بالأحياء حتى نهاية موسم الشتاء.



وأعلنت غرفة الأمطار بهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم الخميس وغدا الجمعة وفق مؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.



كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد أكد أن الأمطار من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي في تخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 ملايين متر مكعب.