 أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وجرام 21 يسجل 781 جنيها - بوابة الشروق
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أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وجرام 21 يسجل 781 جنيها

سارة حمزة
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:53 م

تراجعت أسعار الذهب، 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم، فقد سجل جرام 21 الأكثر مبيعا فى مصر نحو 781 جنيها مقابل 785ن بنهاية تعاملات أمس، وذلك وفقا لنادي نجيب سكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحسب نجيب، سجل جرام 18 نحو 669 جنيها، كما سجل جرام 24 ليسجل 893 جنيها، وبلغت قيمة الجنيه الذهب 6248 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق، وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين؛ ما يؤثر على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 1785.13 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% ليصل إلى 1787.40 دولار للأوقية.


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